Piłka ręczna. Jacek Będzikowski: Zabrakło nam jakości

Reprezentacja Polski zakończyła udział w mistrzostwach świata. Jak podsumuje pan występ Polaków?

Trudno jest jednoznacznie podsumować postawę reprezentacji Polski. Myślę, że największe oczekiwania były ze strony kibiców i dziennikarzy. Jeśli jednak popatrzymy na wszystko chłodnym okiem, to nasze miejsce w światowym i europejskim szczypiorniaku jest pomiędzy 10 a 15 miejscem. Oczywiście, można by powiedzieć, że graliśmy u siebie i ściany gospodarzom pomagają, ale to chyba bardziej serce podpowiadało niż głowa. Na końcowy wynik bardzo duży wpływ miał mecz ze Słowenią, on pozostawił taki negatywny wydźwięk występu reprezentacji na mistrzostwach świata.

Reprezentacja Polski przegrała też z Francją i Hiszpanią. Nie jest jeszcze w stanie przeciwstawić się tym najlepszym drużynom na świecie?

Nie i jeszcze przez pewien czas nie będzie raczej mogła, może nie tyle stawiać oporu, co wygrywać z takimi zespołami. Przede wszystkim, nasza drużyna musi się nauczyć zwyciężać mecze o stawkę. Meczem o stawkę był pojedynek ze Słowenią od którego bardzo dużo zależało.