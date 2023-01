Diego Simonet kocha grę dla Argentyny i życzy jak najlepiej Kielcom Jaromir Kruk

Diego Simonet Zbigniew Meissner / PAP

Diego Simonet to argentyńska gwiazda piłki ręcznej. W roku 2018 z Montpellier triumfował w Lidze Mistrzów, wybrano go też najlepszym zawodnikiem Final Four. W reprezentacji 33-letni Simonet jest nie do zastąpienia, wygrywał z nią Igrzyska Panamerykańskie i Mistrzostwa Ameryki Południowej, a w 2007 roku w Bahrajnie na Mistrzostwach Świata juniorów zajął czwarte miejsce. Wiele meczów w drużynie narodowej rozegrali także jego bracia – Sebastian (rocznik 1986) i Pablo (rocznik 1992).