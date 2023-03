Piłkarska reprezentacja Rosji wystąpi w nowym międzynarodowym turnieju... w Azji Środkowej

Rosja po zawieszeniu przez Europejską Konfederację Piłkarską (UEFA), chce za wszelką cenę dołączyć do AFC, czyli do Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej. Rosja jest też zawieszona w FIFA, czyli Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Rosjanie za brak możliwości gry na katarskim mundialu otrzymali od Gianniego Infantino prezent. Rosyjski został jednym z języków urzędowym w FIFA. Szefowie piłkarskiej reprezentacji Rosji postanowili teraz dołączyć do premierowych Mistrzostw Azji Środkowej, w skrócie CAFA.