"Piłkarskie Orły". Tomasz Sokołowski twierdzi, że nasz ranking może być trampoliną do szybszej kariery Zbigniew Czyż

Najlepszym strzelcem w październiku na Mazowszu był Josue, pomocnik Legii Warszawa. Szymon Starnawski/ Polska Press

Piłkarskie Orły to ranking, który może być trampoliną do wypromowania się dla piłkarzy i zawodniczek z niższych lig. Jeśli ktoś się wyróżnia, nawet w lidze trzeciej, to wcześniej niż później zostanie dostrzeżony przez skauta lub menedżera. A szanse na to są jeszcze większe, gdy o danym zawodniku piszą media o ogólnopolskim zasięgu - mówi w rozmowie z nami trener Tomasz Sokołowski, były reprezentant Polski, były pomocnik Legii Warszawa i kilku innych ekstraklasowych klubów.