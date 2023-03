Planica 2023. Izabela Marcisz chce dowieść swojej niewinności. To zachowanie Niemki zasługuje na naganę

W czwartkowym ćwierćfinale w sprincie stylem klasycznym doszło do bliskiego kontaktu obu zawodniczek, co zakończyło się sporną sytuacją i niefortunnym werdyktem sędziów. W pewnym momencie, kiedy Izabela Marcisz i Victoria Karl były obok siebie, Niemka upadła, tracąc tym samym szanse na awans do kolejnej fazy rywalizacji.

Po incydencie Polka podeszła do niemieckiej rywalki z pojednawczym gestem, choć sztab biało-czerwonych i tak podjął decyzję o wniesienie protestu.

Zdyskwalifikowano mnie i przeniesiono na ostatnie, 30. miejsce. Nie czuję się winna tej sytuacji, bo to była normalna walka na trasie. Ale nie sądzę, żeby nasz protest coś dał – przyznała Marcisz zaraz po biegu.

Polska zawodniczka się nie myliła. Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) odrzuciła protest, utrzymując pierwotną decyzję sędziów.

Najwidoczniej polska zawodniczka nadal nie może pogodzić się z tą decyzją. Po kilku dniach postanowiła opublikować na portalu społecznościowym nagranie, będące jednocześnie analizą minionego zdarzenia. Z materiału wideo wynika, że nie było żadnego zderzenia, a Niemka niefortunnie odbiła końcówkę swojego kijka od tego, który w biały puch wetknęła Marcisz. Następnie wpadł on jej pod nogi, przez co straciła równowagę. Obie podbiegały po innych torach, stąd w zdarzeniu nie było żadnego zachowania wbrew zasadom fair play.