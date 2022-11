Płonący portret Putina w nowym teledysku Young Leosi. Raperka powraca z singlem "CROWD" Małgorzata Puzyr

Young Leosia wydała pierwszy klip w ramach własnej wytwórni. W teledysku widać płonący portret Władimira Putina fot. PAP/Jerzy Muszyński

Young Leosia wydała nowy singiel "CROWD". To pierwszy efekt pracy raperki w ramach jej nowej wytwórni Baila Ella Records. Co ciekawe, w teledysku do utworu zobaczymy... płonący portret prezydenta Rosji Władimira Putina.