Polka to Madeleine McCann? Na jaw wychodzą kolejne informacje. "Mamy wiele dowodów"

Madeleine McCann zaginęła w maju 2007 roku w miejscowości Praia da Luz w Portugalii. Brytyjka miała wówczas 4 lata i spędzała tam wakacje z rodzeństwem i rodzicami. Zniknęła w nocy z pokoju, w którym spała. To jedna z najbardziej tajemniczych spraw, jeśli chodzi o zaginięcia. Do dziś nie ustalono, co się z nią stało, a rodzice wciąż poszukują córki.