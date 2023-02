Porażka polskiego tenisisty na Litwie. Próbę nerwów lepiej wytrzymał Francuz Zbigniew Czyż

Kacper Żuk Mark baker / Associated Press/ East News

Kacper Żuk nie zdołał awansować do 1/8 finału turnieju rozgrywanego na twardej nawierzchni, Challenger Vilnius Sup na Litwie. W pojedynku o awans do najlepszej szesnastki zawodników, Polak przegrał z reprezentantem Francji Laurentem Lokolim 6:0, 2:6, 5:7.