Prezydent Duda w CNN o dalszym wsparciu Ukrainy. "Tutaj nie ma kompromisowego rozwiązania"

Prezydent Andrzej Duda dla CNN: Rosja może zostać powstrzymana tylko wtedy, gdy zostanie pokonana

Andrzej Duda udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji przy okazji swojego wtorkowego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– Rosja może zostać powstrzymana tylko wtedy, gdy zostanie pokonana, a zostanie pokonana, gdy Ukraińcy, dzięki pomocy USA i Zachodu, wyprą wojska rosyjskie z okupowanych terytoriów i odzyskają kontrolę nad swoimi uznawanymi przez społeczność międzynarodową granicami. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że rosyjski imperializm został pokonany – powiedział polski prezydent.

Chodzi o to, by Rosjanie nie byli w stanie zmieniać siłą europejskich granic – zaznaczył Duda. – To gwarancja pokoju w przyszłości, także dla USA – dodał.

Polska od początku agresji Rosji na Ukrainę najaktywniej nawołuje do zwiększenia pomocy zbrojeniowej dla Kijowa, była pierwszym państwem NATO, które przekazało Kijowowi myśliwce, stało się to na wiele miesięcy zanim podobną decyzję podjęły USA – przypomina CNN. Dodaje, że Polska przyjęła też ponad milion ukraińskich uchodźców.