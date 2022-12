Profesor Norman Davies: Wreszcie będzie spokój

Władimir Putin uzasadnił agresję Rosji względami historycznymi, nazywając Ukrainę sztucznym państwem stworzonym przez Lenina. Czy konflikt na Ukrainie można nazwać pierwszą wojną o historię?

Chyba pierwszy raz się zdarzyło, żeby wojna zaczęła się od nawiązań historycznych. Pod tym względem to ciekawe zjawisko - ale przede wszystkim żałosne, bo Putin w ten sposób wprost odwołał się do ideologii Rosji carskiej. W tamtym okresie w żaden sposób nie zauważano Ukrainy - ani jako naród, ani jako kulturę czy choćby język. Putin wrócił do tego, fałszując całkowicie historię. Dużo się mówi, że on chce odbudować sowieckie imperium. Na razie ma bardzo niewielkie sukcesy w tym obszarze, udało mu się jedynie podporządkować Krym i częściowo Gruzję. Nie odzyskał nawet 3 proc. dawnego terytorium Związku Radzieckiego.

Prof. Serhii Plokhy w wywiadzie dla naszej gazety zauważył, że Lenin nie tyle stworzył Ukrainę, co Rosję - bo to on tak naprawdę jako pierwszy precyzyjnie określił jej granice, tworząc republikę rosyjską w ramach ZSRR.

Z kolei jako pierwszy granice Ukrainy wyznaczył Aleksander Kiereński, który w 1917 r. powołał do życia Ukraińską Centralną Radę z historykiem Mychajło Hruszewskim na czele. W kolejnym roku ta rada wypowiedziała posłuszeństwo bolszewikom i stworzyła niepodległą Ukrainę. To pierwsze suwerenne ukraińskie państwo zostało obalone przez Lenina, który w jego miejsce powołał sowiecką republikę. Pod tym względem twierdzenia Putina o tym, że Lenin stworzył Ukrainę, są całkowitą nieprawdą. Było dokładnie odwrotnie - on niepodległą Ukrainę zniszczył.