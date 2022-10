Przemysław Czarnek odpowiada Rafałowi Trzaskowskiemu. „Będziemy występować o zarząd komisaryczny”

– Pan minister walczy o to, (...) by polskiej oświacie przywrócić charakter oświaty, która służy wspólnocie, czyli służy narodowi, która ma wychowywać nowoczesnych ludzi, nowoczesnych Polaków, ale to…

„Podkreślam, jeżeli ktoś to będzie robił celowo, tylko po to, żeby zejść z temperaturą do 15 stopni Celsjusza i wygonić dzieci na nauczanie zdalne, to - powtarzam - będziemy występować o zarząd komisaryczny i będziemy w tym bezwzględni” – podkreślił Przemysław Czarnek.