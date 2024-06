Putin odgraża się krajom pomagającym Ukrainie. "Rosja może podjąć kroki odwetowe"

Władimir Putin oznajmił, że skoro Ukraina używa zachodniej broni do ataków na terytorium Rosji, to Kreml może podjąć działania "asymetryczne" i dostarczać analogiczną broń krajom, które zaatakują państwa Zachodu.

Putin ostrzega Zachód

W środę Władimir Putin rozmawiał z zagranicznymi mediami podczas konferencji prasowej, która odbyła się na marginesie międzynarodowego forum gospodarczego w Petersburgu. Dyktator powiedział, że fakt iż Niemcy zgodziły się na to, by dostarczana przez nich broń była wykorzystywana do ataków na terytorium Rosji to "niebezpieczny krok", a Moskwa zastrzega sobie prawo do "działania w ten sam sposób".

Nowe stanowisko Berlina w sprawie wykorzystania niemieckiej broni "oznaczałoby bezpośrednie zaangażowanie w wojnę przeciw Federacji Rosyjskiej" - powiedział Putin. Posługiwanie się zachodnią bronią do ataków na rosyjskich terytoriach wymaga udziału personelu wojskowego poszczególnych krajów przy obsłudze sprzętu, jego kontroli i wyznaczaniu celów, wobec czego Rosja może podjąć takie kroki odwetowe jak dostarczanie broni podobnego typu innym stronom, aby atakowały wybrane państwa - oświadczył.

Broń dostarczana Ukrainie

Agencja Associated Press wcześniej informowała, powołując się na amerykańskiego senatora i urzędnika z zachodniego kraju, iż w ostatnich dniach Ukraina użyła już amerykańskiej broni do uderzenia na terytorium Rosji, ponieważ Stany Zjednoczone wydały na to zgodę.

Broni użyto zgodnie z niedawno zatwierdzonymi wytycznymi prezydenta Joe Bidena. Zezwolił on na użycie amerykańskiej broni do uderzeń wewnątrz Rosji w ograniczonym celu obrony Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy.

"Ukraina traci około 50 tys. ludzi miesięcznie"

Putin oznajmił również, że straty Ukrainy są pięciokrotnie większe od strat Rosjan.

Próba przeprowadzenia mobilizacji na Ukrainie jest związana z ich stratami na polu walki, które są bardzo duże (...). Według naszych obliczeń Ukraina traci około 50 tys. ludzi miesięcznie - dodał.

Putin broni Donalda Trumpa?

Skomentował też niedawną decyzję nowojorskiej ławy przysięgłych, która uznała Donalda Trumpa za winnego 34. przestępstw związanych z fałszowaniem rachunków biznesowych, by opłacić milczenie gwiazdy porno, z którą miał romans.

"(Amerykanie) spalają się od środka, swoje państwo, swój system polityczny. To oczywiste dla całego świata, że postępowanie wobec Trumpa, zwłaszcza w sądzie, w związku z zarzutami dotyczącymi wydarzeń sprzed lat, bez bezpośrednich dowodów, to po prostu wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości do wewnętrznej walki politycznej" - oznajmił Putin.

Źródło: Polska Agencja Prasowa