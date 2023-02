Radosław Piesiewicz nowym prezesem PKOl? W planach rewolucyjne zmiany! "Na dziś to biuro podróży"

Za nieco ponad dwa miesiące, 22 kwietnia odbędą się wybory na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od prawie trzynastu lat, funkcję prezesa sprawuje Andrzej Kraśnicki. Dlaczego zdecydował się pan wystartować w wyborach?

Rozmowy z wieloma prezesami związków sportowych utwierdziły mnie w przekonaniu, aby kandydować i zmienić zarządzanie, zarówno w Polskim Komitecie Olimpijskim jak i całym polskim sporcie. Chciałbym, aby nastąpiła prawdziwa przemiana, by PKOl stał się prawdziwym głosem polskiego sportu i pozyskiwał środki nieznaczone dla polskich związków sportowych.

O jakie środki nieznaczone chodzi?

To środki, które będą pochodziły od sponsorów. Zamierzam pozyskiwać je ze spółek skarbu państwa i sponsorów prywatnych, a następnie redystrybuować do poszczególnych związków sportowych. Trzeba pamiętać, że dziś w ich finansowaniu bardzo ważną rolę odgrywa ministerstwo sportu i turystyki. Niektórzy mówią, że chciałbym przejąć te rolę, a to jest nieprawda. Ministerstwo sportu bardzo dobrze redystrybuuje środki z budżetu państwa do związków i dobrze je rozlicza. Praca, którą wykonuje minister Kamil Bortniczuk na dziś też wygląda bardzo dobrze, walczy o jak największy budżet dla całego polskiego sportu. Minister spotyka się z prezesami, dyskutuje z nimi, chce pomagać i rozumie ich problemy. Cały czas w rozmowach z prezesami związków przewija się jednak, że brakuje odpowiedniego finansowania i to będzie mój główny cel. Niestety, ale na dziś Polski Związek Olimpijski jest biurem podróży, które wysyła i ubiera olimpijczyków.