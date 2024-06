Radosław Sikorski wskazuje na potrzeby żołnierzy na granicy z Białorusią. Mówi o bezpieczeństwie prawnym

Minister przekazał też szersze informacje na temat noty protestacyjnej, która miała być w czwartek wręczona białoruskiemu chargé d'affaires w związku ze śmiercią polskiego żołnierza.

Onet napisał w środę wieczorem, że Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy na przełomie marca i kwietnia przy granicy polsko-białoruskiej w okolicach Dubicz Cerkiewnych (Podlaskie) oddali strzały ostrzegawcze w kierunku uchodźców, próbujących siłowo sforsować granicę. Prokuratura zarzuciła dwóm z tych żołnierzy przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób.

W czwartek w Poznaniu Radosław Sikorski pytany przez PAP o zarzuty dla żołnierzy przyznał, że nie zna dokładnie sprawy.

"Nie będąc prawnikiem, nie chcę wypowiadać się o tej konkretnej sprawie, ale wydaje mi się, że ona potwierdza słowa premiera Donalda Tuska sprzed paru dni z granicy, że to, czego żołnierze potrzebują najbardziej, to bezpieczeństwo prawne, i to, czego potrzebujemy, to też różnych form odpychania od granicy tych watah, które się do niej zbliżają" – powiedział.