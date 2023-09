Rosyjska telewizja do swoich obywateli: bądźcie bardziej jak Koreańczycy z Północy. Co to oznacza?

- Tak, życie w Korei Północnej to nie piknik. Ale nie jest tak źle, jak to przedstawiają Amerykanie… - powiedział Michejew. - Amerykańskie sankcje przerażają tylko tych, którzy od początku byli na ich pasku! A czego można zabronić Koreańczykom z Północy? Pić Coca-Colę? I tak tego nie mają! Oglądać hollywoodzkie filmy? I tak ich nie mają! Wyłączysz im Internet? I tak tego nie mają! Nie będziesz importować iPhone'ów? I tak ich nie mają! Zabronisz im podróży do Europy i Ameryki? I tak nie podróżują! - wylicza.