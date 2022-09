Sofia Ennaoui o wykluczeniu rosyjskich sportowców z rywalizacji Paweł Wiśniewski

W kolejnym odcinku Sofia Ennaoui odnosi się do trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie sportowcy z Ukrainy. „Sport jest to coś, co jest bardzo uwielbiane w Rosji. Także bardzo się cieszę, że sportowcy ukraińscy przynajmniej dostali w takim stopniu zadośćuczynienie, że faktycznie ci rosyjscy sportowcy zostali wykluczeni z rywalizacji” – mówi Sofia Ennaoui.