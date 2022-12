Tak zmieniała się Britney Spears. Piosenkarka ma już 41 lat. Zobacz, jaką metamorfozę przeszła

Muzyczny debiut podbił świat

W 1998 roku rozpoczęła karierę w branży muzycznej, nagrywając debiutancki album "...Baby One More Time", który – zgodnie z oficjalnymi certyfikatami sprzedaży – sprzedał się w łącznym nakładzie ponad 35 mln egzemplarzy na świecie, zostając najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez niepełnoletniego artystę w historii muzyki, a także trzecim najlepiej sprzedającym się albumem nagranym przez kobietę. Tytułowy singiel z płyty pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów, przekroczywszy nakład ponad 10 mln sprzedanych kopii.

Drugi album powtórzył sukces

Drugi album w dorobku Spears, "Oops!... I Did It Again" z 2000 roku, trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako „najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii”. Sprzedał się w nakładzie 27 mln kopii na świecie. Do 2015 roku był najszybciej sprzedającym się albumem artystki w USA.