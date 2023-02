Tekst i formuła spowiedzi. Kiedy trzeba się spowiadać? 5 warunków dobrej spowiedzi. Czy dopuszczalna jest spowiedź online?

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Spowiedź to potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania . Jego celem jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Najczęściej sakrament udzielany jest w konfesjonale, ale nie jest to warunek konieczny.

Katolik ma obowiązek przystąpić do spowiedzi przynajmniej raz w roku. Najczęściej ludzie spowiadają się podczas Wielkiego Postu. Ma to związek z tym, że w okresie wielkanocnym jest obowiązek przyjęcia najświętszego sakramentu. A nie można tego zrobić, jeśli nie otrzymało się rozgrzeszenia w wyniku spowiedzi. Warte podkreślenia jest, że spowiedź oczyszcza z grzechów ciężkich. Grzechy uznawane za lekkie odpuszcza spowiedź powszechna, która jest elementem każdej mszy świętej.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do spowiedzi przystępować częściej. Tak naprawdę można to robić zawsze, gdy czujemy taką potrzebę, kiedy czujemy, że nagrzeszyliśmy i oddaliliśmy się w ten sposób od Boga. Wiele osób przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania w pierwsze piątki miesiąca.