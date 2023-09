Ten sondaż wskazuje kolejność wyborczych faworytów. I pokazuje, jaka będzie frekwencja 15 października

Kto wygrałby wybory parlamentarne, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę?

Co wpłynie na ostateczny wynik wyborów parlamentarnych?

W zeszłym tygodniu, na miesiąc przed wyborami, dr Sergiusz Trzeciak wskazał na czynniki, które mogą wpłynąć na ostateczny wynik wyborów.

- Na wynik wyborów mogą wpłynąć kwestie takie jak rolnictwo, czyli jak rząd to rozegra, kwestie polityki migracyjnej, tematy związane z referendum, oraz marsz 1 października, czyli marsz miliona serc. Miliona serc raczej nie będzie, bo to jest prawie niemożliwe, ale wiele zależy od tego, ile osób pojawi się na tym marszu i czy stworzy on wrażenie, że rzeczywiście w Koalicji Obywatelskiej jest jakaś siła. Poprzedni marsz na pewno pomógł Platformie Obywatelskiej. Po 1 października będzie liczył się ostatni tydzień kampanii wyborczej. Czy pojawią się jakieś "bomby informacyjne". Jeżeli nie, to średnia sondażowa z dwóch tygodni przed wyborami może się utrzymywać - powiedział w rozmowie z portalem i.pl.