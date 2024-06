Tomasz Hajto krytykuje Tomasza Smokowskiego i staje w obronie Cezarego Kuleszy

Tomasz Hajto kontra Tomasz Smokowski - spór o moralność

Tomasz Hajto nie przebierał w słowach, kiedy to w rozmowie z Romanem Kołtoniem z "Prawdy Futbolu" odniósł się do działań Tomasza Smokowskiego. Były piłkarz, który ma na swoim koncie występy na mistrzostwach świata, nie zostawił na dziennikarzu suchej nitki. Hajto zarzucił Smokowskiemu brak moralności, odnosząc się do sytuacji, w której to Smokowski skrytykował prezesa PZPN za rzekome chwalenie się składem na nadchodzące Euro 2024.