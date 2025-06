Trump wycofał kandydata na szefa NASA, bo ten w przeszłości wspierał Demokratów

Do decyzji prezydenta doszło zaledwie na kilka dni przed spodziewanym głosowaniem nad zatwierdzeniem kandydatury Isaacmana w Senacie, gdzie - jak się do niedawna spodziewano - miał on uzyskać wymaganą większość głosów. W rezultacie amerykańska agencja kosmiczna prawdopodobnie pozostanie bez pełnoprawnego szefa przez kolejne miesiące.