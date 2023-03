Trwa niesamowita seria! Projekt Warszawa ograł lidera w hicie 27. kolejki Plus Ligi

27 listopada 2022 r. Projekt przegrał w Zawierciu 0:3 i był to ostatni mecz z Roberto Santillim na ławce trenerskiej warszawian. Stery pierwszego trenera Projektu Warszawa przejął po Włochu Piotr Graban i od tego momentu stołeczny zespół zaczął wygrywać mecz za meczem. Zwycięstwo z „Jurajskimi Rycerzami” było już 11. z rzędu!

Osłabienia w Projekcie i Zawierciu

Do dzisiejszego meczu obydwa zespoły przystąpiły osłabione kontuzjami – w drużynie ze Śląska zabrakło Dawida Konarskiego, a w Projekcie – Damiana Wojtaszka i Linusa Webera. Nie wpłynęło to jednak w najmniejszym stopniu na jakość widowiska.

Spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście z Zawiercia, którzy szybko wyszli na dwupunktowe prowadzenie i utrzymywali je do połowy pierwszej partii.

Wówczas jednak przebudzili się siatkarze Projektu i szybko doprowadzili do wyrównania. Równa gra toczyła się do samej końcówki, gdzie ataki Urosa Kovacevica i Bartosza Kwolka wyprowadziły Wartę na prowadzenie 22:24. Znów dał o sobie znać Niels Klapwijk, który świetnie prezentował się w tym spotkaniu. Holender odnotował asa serwisowego w kluczowym momencie i pozwolił swojej drużynie na dalszą grę, z której zwycięsko wyszli warszawianie, triumfując w pierwszym secie 29:27.