Unia Europejska chce stworzyć ekologiczną armię. Internauci szydzą z pomysłu

Unia Europejska chce ekologicznej armii

Co istotne, sami autorzy są zdania, że nowe technologie nie są jeszcze na tyle optymalne, by zapewnić efektywność i szybkość reagowania wojska. W dodatku główni rywale NATO - Rosja i Chiny - nie zamierzają patrzeć na ekologię na froncie, a na skuteczność swoich wojsk.

Zaznaczono ponadto, że niebawem do armii trafi sprzęt, który ma służyć przez kolejnych 50 lat, do 2080 roku i w głównym założeniu będzie on napędzany paliwami kopalnymi, jednak z czasem wojsko ma nie mieć wyboru, jeśli cały przemysł będzie zmierzał w kierunku niskiej emisji.