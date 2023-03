W Dnieprze zmarł kolejny polski ochotnik walczący na Ukrainie. Michał Dworczyk: To tragiczny tydzień

Stan rannego polskiego wolontariusza poprawił się na tyle, że wkrótce przez Lwów trafi do kraju - dodał.

Jak podkreślił, kolejny ciężko ranny ochotnik trafił do Kijowa.

Rano, w szpitalu w Dnipro (w Dnieprze - red.), zmarł ciężko ranny polski ochotnik. To tragiczny tydzień - łącznie zginęło 3 naszych rodaków walczących po stronie Ukrainy - napisał Dworczyk na Twitterze.

Lekko ranny wolontariusz dotarł do Polski. Wolontariusz ciężko ranny został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety, to nie jest dobry czas. Dziś zginął kolejny żołnierz Ukrainy-obywatel Polski, a dwóch kilka dni temu rannych wciąż jest w stanie poważnym - pisał Dworczyk w piątek.