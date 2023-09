W Europie jest już 10 milionów uchodźców z Ukrainy. Najwięcej w Polsce, Czechach i na Węgrzech

– To problem, który dotyka nas wszystkich. Dotyka on nas zarówno na południu Europy, dotyka nas też na wschodzie – mówi były francuski minister finansów, a obecnie unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Z kolei portal litewskiej telewizji publicznej LRT zwraca uwagę na to, że Komisja Europejska planuje dalej udzielać czasowej ochrony prawnej uchodźcom z Ukrainy, ratującym się przed rosyjską agresją. Mechanizm ją przewidujący przedłużono – miał obowiązywać do 4 marca 2024 roku – będzie obowiązywał do 3 marca 2025 roku. Umożliwi to zapewnienie wsparcia ponad 4 milionom osób, które już korzystają z ochrony Unii Europejskiej.

Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller przypomniał wczoraj w Polsat News, że część polskich programów pomocy uchodźcom z Ukrainy zakończy się wraz z końcem roku i na razie nie ma rozmów o ich przedłużeniu. Wypowiedź ta padła w kontekście sporu Polski z Ukrainą dotyczącego embarga na eksport ukraińskiego zboża.