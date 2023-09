Mateusz Morawiecki ostrzega Ukraińców. "Jeżeli będą eskalować konflikt, to będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu"

Premier ostrzega Ukraińców

"Przestrzegam władze ukraińskie - jeżeli będą eskalować konflikt, to będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu na terytorium Polski" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Polskie interesy najważniejsze

Premier zaznaczył również, że w pełni rozumie sytuację Ukrainy w obliczu wojennego kryzysu, jednak polski rząd ma na celu stawiać na pierwszym miejscu interesy polskiego rolnika.

"My zrobiliśmy bardzo dużo jako pierwsi dla Ukrainy i dlatego oczekujemy zrozumienia naszych interesów i my naszych interesów będziemy bronić z całą stanowczością. To oznacza, że oczywiście szanujemy wszystkie kłopoty po stronie ukraińskiej, ale dla nas to interesy naszego rolnika są najważniejsze, interesy polskiego sektora rolnego" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że to oznacza, iż Polska nie zgadza się z żadnymi procedurami, regulacjami, rozporządzeniami bądź pozwami, które są przeciwko niej kierowane. Dodał, że oznaczają one tylko tyle, że ktoś nie rozumie, w tym przypadku strona ukraińska, do jakiej destabilizacji został doprowadzony polski rynek rolny. Morawiecki przypomniał, że polski rząd "stanął na wysokości zadania i wdrożył jednostronne embargo na ukraińskie zboże".