W piłkę nożną zaczął grać, jak miał 3 lata. Bardzo chciałby w futbolu osiągnąć tyle, co Robert Lewandowski. To jego największe marzenie.

To nagroda w konkursie Mistrzowie Podwórka. Marcel robił piłkarskie sztuczki pokazując jak sportowo wymiata na swoim podwórku. Jego tata to nagrał a film zgłosił do konkursu. Marcel Woźniak wygrał. I choć na meczu piłkarskiej reprezentacji Polski był już 6 razy to po raz pierwszy wyprowadzał kadrowiczów na murawę. Jedno z jego marzeń się więc spełniło.

By spełniło się kolejne Marcel trenuje aż pięć razy w tygodniu. W tym także w niedzielę rano. Tata Marcela przyznaje, że choć syn rzadko bywa niegrzeczny, to jeśli już narozrabia najbardziej dotkliwą karą jest dla niego groźba niepójścia na piłkarski trening. Bo Marcel marzy o grze w reprezentacji Polski, najlepiej jako napastnik. Tak jak Robert Lewandowski.

W spełnianiu postanowień chłopca wspierają rodzice, którzy razem z synem chodzą na wszystkie mecze. Nie tylko polskiej kadry, ale też Korony Kielce, bo właśnie tej drużynie kibicuje rodzina Woźniaków. Mały Marcel pilnie śledzi rozgrywki polskiej ekstraklasy. Jego zdaniem w tym roku mistrzem Polski zostanie drużyna Rakowa Częstochowa.