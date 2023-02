W świąteczny czas z dala od bliskich. Tysiące Ukraińców spędziło Boże Narodzenie na emigracji

Kijów – Dolna Saksonia

Nastia jest w ósmym miesiącu ciąży. 1800 kilometrów od swojego rodzinnego domu, od swojego ukochanego Kijowa. Od rodziny i bliskich. Uciekając przed wojną trafiła do odległej niemieckiej wsi: „Do sklepu w miasteczku na piechotę od domu mam półtorej godziny. A właściwie tylko tak mogę się teraz sama przemieszczać. Myślałam, że w ciąży będę mieć zachcianki, że będę dowodzić mężem mówić: kup mi truskawki, miodu, ogórka kiszonego, ale nie mam kim dowodzić, mój mąż jest na froncie. Wszyscy moi są na Ukrainie”. Goczi - mąż Nastii jest żołnierzem. Na ochotnika zgłosił się do ukraińskiej armii chociaż nie musiał iść na wojnę – jest Gruzinem. Nie może jednak Rosji wybaczyć agresji w 2008 roku i światu, że o Gruzji i rosyjskich zbrodniach zapomniał.

Poznali się w Polsce już po początku rosyjskiej inwazji. On czekał na decyzję umożliwiającą wstąpienie do ukraińskiej armii, ona w Polsce znalazła schronienie przed wojną. Gdy w końcu razem znaleźli się na Ukrainie Nastia zrozumiała, że nie da rady będąc w ciąży żyć w ciągłym strachu przed kolejnym ostrzałem. Zwiększająca się liczba ataków na Kijów, zbliżająca się zima, odłączenia prądu i wizja, że dziecko ma się rodzić pod bombami ostatecznie skłoniły ją do decyzji o kolejnej migracji, tym razem do Niemiec. Ostatniego dnia przed wyjazdem z rodzinnego Kijowa wzięła ślub z Goczim, który od kilku tygodni już służył w ukraińskiej armii. Przez jakiś czas miała jeszcze nadzieję, że może jednak uda jej się powrócić by urodzić dziecko w Ukrainie, dziś już wie, że to jest niemożliwe: „Mam termin na 24 lutego. W ogóle to nie chcę tego dnia urodzić dziecka. Codziennie z nim rozmawiam, żeby to był inny dzień niż ten, który będzie się nam na zawsze kojarzyć z rosyjskim atakiem, ale tak czy inaczej wiem, że moje dziecko urodzi się w spokojnym i bezpiecznym miejscu”.