Wciąż nie przesłuchano Jerzego Stuhra. Prokuratura wyjaśnia, z czego wynika ta zwłoka

Miesiąc temu policja potwierdziła, że 75-letni mężczyzna kierujący lexusem potrącił na al. Mickiewicza w Krakowie 44-letniego motocyklistę. Uderzył go autem w łokieć, motocyklista się przewrócił. Kierowca auta jechał dalej, bo - jak tłumaczył potem na miejscu policji - nie zauważył kolizji. Kiedy został zatrzymany, policja zbadała, że ma 0,7 promila alkoholu we krwi. Okazało się, że kierowcą, który doprowadził do kolizji, był aktor Jerzy Stuhr.

"Fakt" dotarł do zeznań ofiary zdarzenia drogowego. Sławomir G. zaznał, że aktor próbował dwukrotnie uciekać po incydencie, twierdził również, że motocyklista udaje, a gdy przyjechała policja, miał utrudniać badanie alkomatem.