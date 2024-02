Włożyła niemowlę do piekarnika zamiast do łóżka. Grozi jej nawet dożywocie

Włożyła córkę do piekarnika

26-letnia Mariah Thomas chciała położyć swoje miesięczną córkę do łóżka, a przez przypadek włożyła je do rozgrzanego piekarnika. Do wydarzenia doszło około 13:30 czasu lokalnego. Po jakimś czasie zadzwoniła do swojego ojca meldując, że „coś jest nie tak z dzieckiem”. Dziadek przyjechał do domu córki i znalazł poparzone ciało wnuczki w jej łóżeczku. Gdy zapytał, co się stało, Thomas powiedziała mu o tym, że przez przypadek włożyła dziecko do piekarnika. Gdy się zorientowała, przełożyła dziecko tam, gdzie potem znalazł je ojciec aresztowanej.