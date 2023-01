Wojciech Fortuna specjalnie dla nas: Mamy najlepszą drużynę na świecie!

Świetnie prezentują się w tym sezonie polscy skoczkowie. Dawid Kubacki jest liderem Pucharu Świata, Piotr Żyła zajmuje piąte miejsce, Kamil Stoch jest dziewiąty. Bardzo dobrze reprezentanci Polski zaprezentowali się także podczas Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki zajął drugie miejsce, Piotr Żyła czwarte, a Kamil Stoch piąte. Jak pan ocenia pierwszą część sezonu w wykonaniu "biało-czerwonych"?

Bardzo dobrze. Mamy obecnie najlepszą drużynę na świecie. Dawid Kubacki pokazuje wielką klasę, Piotr Żyła świetnie skacze, a Kamil Stoch dochodzi do coraz lepszej formy, wszyscy uzupełniają się nawzajem. Uważam, że żaden z naszych zawodników nie zaprezentował jeszcze w tym sezonie szczytu formy i twierdzę, że będą skakać jeszcze lepiej. Także Paweł Wąsek ma szanse zajmować miejsca w pierwszej piętnastce Pucharu Świata.

Co do samego Turnieju Czterech Skoczni, to był piękny turniej. Dawid Kubacki odniósł podwójny sukces. Nie dość, że zajął drugie miejsce, urodziła się mu jeszcze druga córka. Za państwa pośrednictwem chciałbym przekazać Dawidowi życzenia wszystkiego najlepszego.