Wymarłe gatunki. Te zwierzęta zniknęły bezpowrotnie. Niektóre pożegnaliśmy całkiem niedawno Julia Karasiewicz

Wymarłe gatunki kojarzą się z takimi stworzeniami jak np. mamuty, które żyły miliony lat temu. Tymczasem w ciągu ostatnich 50 lat wyginęło 60 proc. dzikich zwierząt - te porażające dane przytoczył raport Living Planet, opublikowany przez World Wildlife Fund w 2018 r. Liczba wymierających osobników rośnie w zastraszającym tempie, co niestety doprowadziło do unicestwienia wielu gatunków. Niektóre odeszły do nas dosłownie przed chwilą. Jakie? Zobacz w galerii.