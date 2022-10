Zatrzęsienie nowych płyt. Podsiadło, Doda, Taylor Swift i nie tylko. Zobacz dzisiejsze premiery

Dawid Podsiadło – "Lata Dwudzieste"

fot. mat. prasowe Sony Music Poland

Nowa płyta Dawida Podsiadły to jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów tego roku. Czwarty, studyjny album został wyprodukowany we współpracy z Jakubem Galińskim i ukazał się dokładnie cztery lata po premierze bestsellerowego albumu "Małomiasteczkowy". Znajduje się na nim 13 nowych utworów. Na płycie usłyszymy dwa duety: „O czym śnisz?” z Sanah oraz „Awejniak” z Kasią Nosowską.

Podsiadło ogłosił przy okazji premiery płyty, że powróci na PGE Narodowy, by latem 2023 roku, na okrągłej scenie 360°, zagrać tam swój solowy koncert. Na wydarzenie dostępnych będzie 80 tys. biletów.

Co ciekawe, Podsiadło jest pierwszym polskim wykonawcą, który został zaproszony przez Spotify do współpracy nad specjalną odsłoną swojego wydania muzycznego, czego efektem jest projekt Enhanced Album. To multimedialna playlista wzbogacona o unikatowe materiały wideo oraz tekstowe i głosowe komentarze twórcy. Specjalnie dla użytkowników serwisu artysta przygotował serię krótkich, niepublikowanych wcześniej, historii związanych z brzmieniem i pracą nad nowym albumem.