Zebrał już 40 mln dolarów. Nowy serial „The Chosen” o życiu Jezusa

„The Chosen” zebrał już 40 milionów dolarów dotacji od widzów i jest dostępny w ponad 74 wersjach językowych. Reżyser zadeklarował ostatnio, że chce, aby jego serial został obejrzany przez co najmniej miliard widzów i aby był dostępny w każdym języku świata.

Od 27 grudnia 2022 roku na TVP1 można oglądać serial "The Chosen" - produkcję, która ukazuje życie Jezusa Chrystusa. Tytuł odbiega jednak od tradycyjnych historii tego typu. Czy wstrząśnie widzami TVP?

Serial o życiu Jezusa w TVP

"The Chosen" to amerykański serial telewizyjny oparty na historii Jezusa. Produkcja opowiada o życiu Chrystusa od momentu jego narodzenia, aż do śmierci i zmartwychwstania. Silnym wątkiem są relacje głównego bohatera z jego uczniami. Tytuł w szczegółowy sposób ukazuje, jak ich życia zmieniły się przez nauki i działalność Jezusa. Odchodzi więc od typowej adaptacji ewangelii.