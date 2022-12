„Zza kulis mundialu”. Święto przed świętami, z wielkim finałem mniejszych narodów. W rolach głównych Modrić, Marciniak, Messi i Szpakowski Maciej Iwański, Doha

Pożegnania naszego kultowego komentatora Dariusza Szpakowskiego i Leo Messiego z mundialami zbiegną się. To nie jest przypadek... Sylwia Dabrowa

Po co Katarowi mistrzostwa świata w piłce nożnej wiemy. Turniej okazał się fascynujący, co z pewnością szejkom nie zaszkodziło. Podobnie jak uruchomienie w tym niewielkim kraju specjalnej aplikacji, która ma robotnikom - migrantom umożliwić dostęp do informacji o ich prawach oraz wezwanie pomocy, jeśli zajdzie potrzeba. To jest wymierny sukces tegorocznego turnieju i w opinii nawet najbardziej radykalnych organizacji praw człowieka sygnał, na który czekano. Na to, że w Katarze możliwe są zmiany, które długofalowo doprowadzą do zanikania problemu, przez który organizatorzy mundialu byli i są słusznie krytykowani na całym niemal świecie.