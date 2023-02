Adam Małysz zabrał głos w sprawie Kamila Stocha. "Zdarzało się, że wracałem nawet na dziesięciometrową skocznię!"

Kamil Stoch wraz z trenerem Thomasem Thurnbichlerem postanowili, że nasz zawodnik nie weźmie udziału w konkursach w Lake Placid i do mistrzostw świata będzie się przygotowywał w Zakopanem. To była dobra decyzja?

Tak. Kamil jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, na pewno zdaje sobie z tego sprawę, że sport to sinusoida. Czasami jest się na szczycie, innym razem na dole. Zdarza się, że pewne rzeczy w środku sezonu trzeba odpuścić, by móc spokojnie potrenować, poukładać pewne "klocki". Powrót do dobrej formy jest jednak bardzo indywidualną sprawą, każdy zawodnik w inny sposób potrzebuje nadrobić braki. To, co w kryzysowych momentach odpowiadało na przykład mi, niekoniecznie dziś musi odpowiadać Kamilowi.

Dlaczego forma Kamila Stocha w pewnym momencie tego sezonu się załamała?

Od samego początku sezonu Kamil borykał się z pewnymi problemami. Z konkursu na konkurs wszystko szło jednak w dobrą stronę i wydawało się, że lada moment wskoczy na podium. Gdyby to się stało, jestem przekonany, że zostałby tam na dłużej. Jego forma załamała się podczas konkursów w Japonii, trudno powiedzieć dlaczego. Od powrotu z Azji nie może się pozbierać i poskładać. Jestem jednak przekonany, że w pewnym momencie nastąpi przełom, który spowoduje, że wróci do swojego najlepszego skakania. Powtarzam, Kamil jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, jest duża szansa, że będzie jeszcze odnosił sukcesy.