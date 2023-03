„Amnezja Tuska”. Lider Platformy Obywatelskiej znów sobie przeczy

„Amnezja Tuska”.

Lider PO znów sobie przeczy

Minister zestawił dwie wypowiedzi szefa PO – z soboty oraz z 13 października 2021 roku. „Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat (...). Tylko my tego muru nie zobaczymy i nikt tego muru nie zobaczy” – brzmi drugi z przywołanych cytatów.

Do tej wypowiedzi odniósł się rzecznik rządu. „#AmnezjaTuska, odc.675497 – Zapora na granicy z Białorusią” – napisał Müller na Twitterze, zaczynając wpis od ikonki klapsa filmowego.

Tusk węszy przekręt

– Nie lubię tandetnych efekciarskich porównań, ale mają rację ci, którzy piszą w mediach społecznościowych, że oni udają, iż zbudują wielki mur, a tak naprawdę chcą zrobić wielki wał. To najkrótsza definicja tego, co PiS przygotowuje – mówił lider PO. – Oni naprawdę wydadzą 1 miliard 600 milionów, tak jak zaplanowali. Tylko my tego muru nie zobaczymy i nikt tego muru nie zobaczy – dodał.