Piotr Müller o "manipulacji opozycji i niektórych mediów" ws. podatków. Pokazuje zestawienie

Money.pl: Rząd PiS obniżał podatki, a jednocześnie wprowadzał kilkadziesiąt innych

– Nie ma tam listy podatków obniżonych, a suma podatków podniesionych i obniżonych, tak się dziwnie składa, że jest korzystna dla obywateli – podkreślił. – A najlepszym dowodem na to jest radykalna obniżka podatku dochodowego – dodał.

W ramach odpisu podatku PIT Polacy mają do wyboru ponad 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego. Tymczasem prawie połowa przekazanych w ten sposób pieniędzy trafiła w ostatnim roku do 30…

"Seria manipulacji opozycji i niektórych mediów" ws. podatków

"Seria manipulacji opozycji i niektórych mediów w zakresie wysokości podatków. Jakie są fakty? (...) To rząd Mateusza Morawieckiego konsekwentnie obniża kluczowe podatki dla milionów Polek i Polaków. Jednocześnie utrzymujemy stabilne finanse publiczne" – napisał na Twitterze.

"Kiedy rządziła koalicja PO-PSL podatek PIT wynosił 18 %. Teraz, gdy rządzi PiS to 12%, a dla młodych osób do 26 r.ż. 0 %. To najważniejszy i kluczowy podatek dla obywateli" – podkreślił.