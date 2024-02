Bitwa o Awdijiwkę, Syrski podejmuje ryzyko. Ukraina rzuca do boju jedną z najlepszych brygad

Pierwsza decyzja Syrskiego?

Niewykluczone jednak, że to nie Tarnawski podjął tę decyzję. Dziennikarze przypomnieli, że w zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski usunął ze stanowiska głównodowodzącego Walerija Załużnego i zastąpił go Ołeksandrem Syrskim.

Walka o drogę

W artykule napisano, że niezależnie od tego, co się stało, wydaje się, że nowe siły ukraińskie przybyły do martwych ruin niegdyś kwitnącego miasta przemysłowego z przedwojenną populacją 30 tys. mieszkańców. Ich pierwszym i najbardziej oczywistym zadaniem jest odciążenie głównej asfaltowej drogi wschód-zachód do centrum Awdijiwki, ulicy Hruszewskiego.