Czy będą braki prądu 4.06 w mazowieckim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Lucjanów, od 1 do 14 Boży Dar od 17 do 22

16.06 od godz. 8:00 do 11:00

Maziarze, od 1 do 24

16.06 od godz. 11:00 do 14:00

powiat zwoleński

Jasieniec Solecki, od 12 do 23 7 258 264 do 296 Kolonia od 3-7 Pcin 78

4.06 od godz. 8:00 do 12:00

Jasieniec Solecki, od 34 do 142

4.06 od godz. 8:00 do 10:00

Jasieniec Solecki, od 146 do 211 Kolonia od 173 do 175

4.06 od godz. 10:00 do 12:00

Jasieniec Solecki, od 213 do 256

4.06 od godz. 12:00 do 14:00

Jasieniec-Kolonia, od 102 do 123

4.06 od godz. 14:15 do 16:15

Sosnowica, od 1 do 31 Juljanów od 11 do 21 Melanów od 14 ,20.21

5.06 od godz. 8:00 do 12:00