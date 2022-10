Dorota Kania: Demolowanie wymiaru sprawiedliwości

Nowi ławnicy to zgłoszeni przez KOD wielbiciele wulgarnego internetowego profilu „SokzBuraka” i zwolennicy opozycji jasno deklarujący swoje poglądy w mediach społecznościowych. Cóż z tego, że ich wybór kłóci się z zasadami ustawy, według której ławnikiem powinna być osoba nieskazitelnego charakteru? Cóż z tego, że ich wybór jest upolitycznieniem Sądu Najwyższego? Dla senatorów opozycji i samego marszałka Grodzkiego nie ma to żadnego znaczenia. Marszałka, który - przypomnę - przy pomocy swoich kolegów senatorów chowa się za immunitetem, który chce mu uchylić prokuratura, by postawić zarzuty korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich.

Sytuacja z wyborem ławników do Sądu Najwyższego pokazała totalną hipokryzję opozycji, która od lat krzyczy o rzekomym upolitycznianiu wymiaru sprawiedliwości. Podobnie zresztą, jak sprzyjające jej media - wystarczy sięgnąć do publikacji Ewy Siedleckiej z tygodnika „Polityka”. W jednym ze swoich artykułów opublikowała listę Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, (które słynie z politycznych wystąpień), gdzie wymieniono nazwiska „prześladowanych” sędziów i prokuratorów. Znalazły się na niej nazwiska osób, co do których były spore wątpliwości w czasach rządów PO-PSL. Wystarczy wymienić prokuratora Jerzego Mierzewskiego, którego niektórzy dziennikarze kreują na superbohatera i pogromcę mafii.