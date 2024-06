Dramaturgia w Paryżu: Zieliński i Hsieh nie zagrają o tytuł French Open

Powtórka styczniowego spotkania o tytuł

W półfinale gry mieszanej French Open doszło do powtórki finału Australian Open. Jan Zieliński i Su-wei Hsieh, rozstawieni z numerem siódmym, zmierzyli się z czwartą parą turniejową, Brytyjczykiem Nealem Skupskim i Amerykanką Desirae Krawczyk. W styczniu to Polak i Tajwanka cieszyli się z tytułu, pokonując swoich rywali po emocjonującym pojedynku 6:7 (5-7), 6:4, 11-9. Ten mecz, trwający dwie godziny, dostarczył kibicom wielu emocji, a Zieliński i Hsieh odwrócili losy spotkania, wygrywając drugą partię i broniąc meczbola.