Dziś ORLEN Cup w Łodzi. Piotr Lisek: Jestem podekscytowany!

Już tylko godziny zostały do rozpoczęcia w Atlas Arenie w Łodzi, lekkoatletycznego mityngu ORLEN Cup z udziałem czołowych zawodników świata zaliczanego do World Athletics Indoor Tour. W konkurencji skoku o tyczce zobaczymy m.in liderów światowych tabel, mających na koncie wiele sukcesów, dwóch znakomitych Amerykanów, Sama Kendricksa oraz KC Lightfoota. Będzie też Grek Emanuil Karalis oraz filipiński medalista mistrzostw świata Ernest Obiena. Wśród Polaków zobaczymy Piotra Liska, Pawła Wojciechowskiego i Roberta Soberę oraz młodziutkiego Michała Gawendę.

Piotr Lisek zapowiada wielkie emocje i rywalizację na najwyższym poziomie

- Jeśli ktoś się interesuje lekkoatletyką, ten wie, że konkurs skoku o tyczce będzie stał na bardzo wysokim poziomie. Na pewno jest wart obejrzenia na żywo, emocje wtedy są spotęgowane niemal dwukrotnie. Kilka razy zapraszałem znajomych na zawody na żywo i gdy faktycznie zobaczyli je z bliska, potwierdzali, że różnica między tym, co widzą w telewizji, a tym, co mogą zaobserwować na własne oczy jest ogromna. Co do mnie, nie chcę się deklarować i zapewniać, jaki konkretnie wynik w Łodzi będzie mnie satysfakcjonował. Oczywiście, mam swój plan i cel, ale nie chcę go zdradzać i zapeszać. Jeśli będę skakał dobrze, wynik też za tym pójdzie i tego się trzymajmy. Jeśli się nie uda, będzie szkoda, dlatego nie warto strzępić języka - mówi nam Piotr Lisek.