Iga Świątek w finale turnieju Rolanda Garrosa. Polka pisze historię w Paryżu

Zacięty początek i dominacja Świątek

Pierwszy set półfinału na korcie Philippe'a Chatrier stał pod znakiem wyraźnej przewagi Igi Świątek nad Cori "Coco" Gauff , triumfatorką US Open. Polka, nie tylko skuteczniej radziła sobie przy własnych gemach serwisowych, ale również w kluczowych momentach seta prezentowała wyższy poziom gry niż jej amerykańska rywalka. Świątek przełamała Gauff w pierwszym i piątym gemie, co w połączeniu z koncentracją i spokojem, przełożyło się na brak straconego podania i wykorzystanie dwóch break pointów. Różnica w niewymuszonych błędach między zawodniczkami była znacząca - Gauff zanotowała ich aż osiemnaście, podczas gdy Świątek tylko pięć.

Odrobienie strat i krytyczne momenty

Druga partia przyniosła bardziej wyrównaną rywalizację. Gauff jako pierwsza przełamała Świątek, co na krótko dało jej prowadzenie 3:1. Jednakże, Polka szybko odzyskała inicjatywę, co pozwoliło jej na ostateczne zwycięstwo w tym secie i całym meczu. W trakcie jednego z gemów doszło do wymiany zdań między zawodniczkami a arbitrem, kiedy to ostatni przyznał punkt Polce, czemu Amerykanka sprzeciwiła się, czując się skrzywdzona. Mimo tych kontrowersji, Świątek utrzymała koncentrację i wykorzystała czwartą piłkę meczową, by zakończyć spotkanie na swoją korzyść.

Perspektywa piątego wielkoszlemowego tytułu

Zwycięstwo nad Gauff nie tylko zapewniło Idze Świątek jedenasty triumf nad Amerykanką, ale również otworzyło jej drogę do piątego finału Wielkiego Szlema i szansy na zdobycie dwudziestego szóstego tytułu rangi WTA. Świątek, mając na koncie już trzy zwycięstwa we French Open (2020, 2022, 2023) oraz triumf w US Open (2022), stoi przed możliwością dołączenia do elitarnego grona tenisistek, które zdobyły pięć wielkoszlemowych tytułów. W finale zmierzy się z triumfatorką meczu Jasmine Paolini - Mirra Andriejewa, co będzie kolejnym krokiem na drodze do obrony tytułu na kortach Rolanda Garrosa.