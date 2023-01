Iga Świątek zmiotła rywalkę! Rowerek był blisko. W kolejnej rudzie na jej drodze Rybakina

Dominacja absolutna

Mecz trwał zaledwie 55 minut. Iga Świątek dominowała na korcie w sposób absolutny. W całym spotkaniu oddała reprezentantce Hiszpanii zaledwie jednego gema, w drugim secie przy prowadzeniu 5-0.

W całym spotkaniu Iga Światek posłała trzy asy serwisowe, nie popełniła ani jednego podwójnego błędu. Jej skuteczność w podaniu przy pierwszym serwisie wyniosła 59 procent. Polka popełniła sześć niewymuszonych błędów.

Iga Świątek: Nie wiedziałam jaki jest styl gry mojej rywalki

Po meczu raszynianka była wyraźnie rozluźniona.

- Wiedziałam, że musze wyjść na kort i dopiero wtedy zobaczyć jak to wszystko wygląda. Chciałam wywierać na nią presję i cieszę się, że mi się to udało. Nie wiedziałam jaki jest styl gry mojej rywalki, opierałam się głównie na tym, co przekazał mi trener Wiktorowski - powiedziała tuż po meczu Iga Światek.