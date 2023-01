Jak o siebie dbać, aby zachować sprawność na lata?

Gimnastyka wykonywana w każdym wieku nie tylko zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych, poprawie ulega też układ ruchu stając się przez to bardziej wytrzymały. W przypadku osób dojrzałych dodatkowo zapobiegamy rozwojowi osteoporozy i minimalizujemy ryzyko złamań. I właśnie te czynniki powodują, że coraz więcej osób 50 plus jest świadoma i wie, co robić, by poprawić własną kondycję, zdrowie. Ale zmian widocznych w społeczeństwie jest więcej.

- Jeszcze 10 lat temu wizyta w gabinecie fizjoterapii kojarzona była z zabiegiem luksusowym, przeznaczonym tylko dla dobrze usytuowanych. Dziś jest to miejsce odwiedzane przez każdego, niezależnie od pozycji społecznej czy sytuacji materialnej - mówi fizjoterapeuta Michał Maruszewski z Wielkopolski, który oprócz prowadzenia własnego gabinetu MedicoMar, kształci się również jako osteopata.