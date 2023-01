Jeremy Renner będzie musiał się zmierzyć z długą rehabilitacją? Rekonwalescencja może trwać latami. Bliscy zdradzili szczegóły Damian Kelman

Bliscy Jeremy'ego Rennera mówią, że jego rehabilitacja może trwać latami, ale aktor zdaje się nie poddawać Instagram/Jeremy Renner

Jeremy Renner cały czas przebywa w szpitalu, do którego trafił w wyniku groźnego wypadku, jakiego doznał w noworoczny poranek. Chociaż od początku lekarze mówili, że jego stan jest krytyczny, ale stabilny, okazuje się, że powodów do optymizmu nie ma wielu. Aktora może czekać nawet kilkuletni okres powrotu do sprawności fizycznej i pełni zdrowia.