Kacper Urbański - nowa gwiazda polskiej piłki na Euro 2024?

Od marzeń do realnej szansy

- O powołaniu dowiedziałem się trzy czy cztery dni wcześniej przed ogłoszeniem listy. Trener Probierz do mnie zadzwonił. To wielka duma dla mnie i rodziny. Zawsze marzyłem o grze z orzełkiem na piersi. Mój najbliższy cel to debiut.

Kacper Urbański, mimo swojego młodego wieku, już teraz jest uważany za jedną z największych nadziei polskiej piłki. Jego droga do reprezentacji Polski, choć wciąż na początkowym etapie, budzi poruszenie wśród kibiców. Pierwsze kroki na międzynarodowej arenie Urbański może postawić już podczas Euro 2024, co dla niego samego byłoby spełnieniem marzeń.

- Na tę chwilę wszyscy skupiają się na treningach i meczach towarzyskich. Później będzie można myśleć o turnieju. Na pewno powołanie byłoby niesamowitym uczuciem.