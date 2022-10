„Komunista z ludzką twarzą”, czyli brązowienia ludzi reżimu ciąg dalszy

Dziennikarz „Rzepy” – Jacek Nizinkiewicz, poszedł jeszcze dalej i podbił portalową wersję własnej gazety, pisząc o Ciosku na twitterze: „komunista z ludzką twarzą, który zrobił więcej dobrego niż złego”. Pomyślałem, że odważny skoro tak pisze, bo jak on to wszystko zważył, policzył i zbilansował, by ogłosić tak jednoznaczny werdykt. Nizinkiewicz nie jest przecież dotychczas znany jako biograf Cioska, czy szerzej – dziejopis PRL. Nieważne. Istotne jest to, że napisał, przez co wpisał się w znany od lat scenariusz brązowienia ludzi reżimu komunistycznego z najbliższego kręgu Jaruzelskiego.