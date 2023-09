Kontrofensywa Ukrainy może być bolesna. Ale ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy

Pełzanie po polach minowych

Choć postęp Ukraińców na froncie południowym przyspieszył na początku miesiąca, obecnie znów uległ spowolnieniu. Nadal znajdują się w pewnej odległości od Tokmaka, w połowie drogi do Melitopola. To ich cel, chodzi bowiem o odcięcie okupowanego przez Rosję Krymu od korytarza lądowego do Rosji kontynentalnej.

Siły Kijowa posuwają się na południe w kierunku Mariupola, ale natarcie jest męczące, a teren to połacie pól uprawnych. Nowo zdobyte terytoria to najczęściej ruiny. Niewiele do wzięcia i niewiele do obrony.